Бывший игрок «Црвены Звезды» задержан по обвинению в избиении жены
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Бывший разыгрывающий «Црвены Звезды» Вук Радивоевич задержан по распоряжению прокуратуры Белграда, сообщает Telegraf.
По информации источника, в ночь на 17 июля в полицию Белграда поступило сообщение от женщины, рассказавшей, что её супруг в результате словесной перепалки нанёс ей телесные повреждения сначала в машине по дороге домой, затем, когда супруги вернулись в общую квартиру, Радивоевич ещё раз ударил женщину кулаком по лицу.
Сообщается, что сегодня, 18 июля, прокуратура намерена выслушать показания бывшего баскетболиста.
На протяжении карьеры Радивоевич провёл три периода в составе «Црвены Звезды»: с 2003 по 2007 год, в сезоне-2009/2010 и с 2011 по 2013 год. Радивоевич объявил о завершении карьеры в 2019 году.
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