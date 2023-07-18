Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор признан MVP Летней лиги НБА
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
«Хьюстон Рокетс» сегодня, в ночь на 18 июля, встретится с «Кливленд Кавальерс» в финале Летней лиги. «Хьюстон Рокетс» одержал четыре победы в четырёх матчах группового этапа и переиграл «Юту Джаз» в полуфинале турнира.
19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.
Кэм Уитмор также повторил рекорд Летней лиги НБА в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист совершил восемь перехватов, что является повторением лучшего достижения в рамках турнира.
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