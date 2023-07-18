Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор признан MVP Летней лиги НБА

Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор признан MVP Летней лиги НБА
Комментарии

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

«Хьюстон Рокетс» сегодня, в ночь на 18 июля, встретится с «Кливленд Кавальерс» в финале Летней лиги. «Хьюстон Рокетс» одержал четыре победы в четырёх матчах группового этапа и переиграл «Юту Джаз» в полуфинале турнира.

19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.

Кэм Уитмор также повторил рекорд Летней лиги НБА в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист совершил восемь перехватов, что является повторением лучшего достижения в рамках турнира.

Материалы по теме
«Филадельфия» объявила о переходе центрового Филипа Петрушева из «Црвены Звезды»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023