Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор признан MVP Летней лиги НБА

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

«Хьюстон Рокетс» сегодня, в ночь на 18 июля, встретится с «Кливленд Кавальерс» в финале Летней лиги. «Хьюстон Рокетс» одержал четыре победы в четырёх матчах группового этапа и переиграл «Юту Джаз» в полуфинале турнира.

19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.

Кэм Уитмор также повторил рекорд Летней лиги НБА в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист совершил восемь перехватов, что является повторением лучшего достижения в рамках турнира.