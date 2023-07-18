Шэмс Чарания: отношения между Харденом и Мори практически разорваны

Известнейший инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что отношения звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена с президентом по баскетбольным операциям команды Дэрилом Мори находятся в ужасном состоянии.

«Отношения между Джеймсом Харденом и Дэрилом Мори практически разорваны. Между ними нет больше взаимного доверия, которое выстраивалось между ними за столько лет в «Хьюстоне».

Харден запросил обмен из «Сиксерс» сразу после того, как понял, что команда не собирается предлагать ему долгосрочную сделку, хотя прошлым летом ради организации пошёл на уступки по зарплате.

На данный момент Харден всё так же хочет уйти из «Филадельфии» в «Клипперс». Мы все помним, какой настрой может быть у Хардена в тренировочном лагере, когда он хочет уйти из команды, судя по его поведению в «Хьюстоне» в 2021 году», — заявил Чарания в эфире шоу The Rally.