«Спёрс» решили отказаться от Ламара Стивенса

«Сан-Антонио Спёрс» принял решение отчислить 26-летнего лёгкого форварда Ламара Стивенса. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Стивенс перешёл в «Са-Антонио» в результате трёхсторонней сделки с участием Макса Страса. В прошедшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Кливленд Кавальерс», Ламар в 62 матчах набирал в среднем 5,3 очка и совершал 3,3 подбора.

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Ранее стало известно, что защитник Кэмерон Пэйн перешёл из «Финикс Санз» в «Сан-Антонио». «Спёрс» в ходе сделки дополнительно получат драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию. «Санз» получат драфт-пик второго раунда.