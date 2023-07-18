Названы две звезды НБА, путь которых хочет повторить Джоэл Эмбиид
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не намерен уходить в какую-либо другую команду и всю карьеру хотел бы провести в «Филадельфии». Об этом информирует The Athletic со ссылкой на свои источники.
«На самом деле в команде убеждены, что Эмбиид хотел бы пойти по пути Дирка Новицки или Коби Брайанта и остаться в одной команде в течение всей карьеры», — говорится в сообщении источника.
Дирк Новицки всю карьеру в НБА провёл за «Даллас Маверикс», а Коби Брайант – за «Лос-Анджелес Лейкерс».
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 31,9 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал четыре передачи.
Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:
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