Названы две звезды НБА, путь которых хочет повторить Джоэл Эмбиид

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не намерен уходить в какую-либо другую команду и всю карьеру хотел бы провести в «Филадельфии». Об этом информирует The Athletic со ссылкой на свои источники.

«На самом деле в команде убеждены, что Эмбиид хотел бы пойти по пути Дирка Новицки или Коби Брайанта и остаться в одной команде в течение всей карьеры», — говорится в сообщении источника.

Дирк Новицки всю карьеру в НБА провёл за «Даллас Маверикс», а Коби Брайант – за «Лос-Анджелес Лейкерс».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 31,9 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал четыре передачи.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке: