Джимми Батлер сделал категоричное заявление по поводу продолжения карьеры в НБА
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что не намерен покидать нынешнюю команду и вместе с ней хочет стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я верю всем сердцем, что вместе мы выиграем чемпионат, потому что я не планирую играть за другую команду НБА. В следующий раз, когда я опять появлюсь на интервью с вами, я уже буду чемпионом НБА», — сказал Батлер на канале CBV Highlights в YouTube.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 88 матчах, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи. «Хит» в прошлом сезоне дошли до финала НБА, где уступили «Денвер Наггетс» (1-4 в серии).
Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself:
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