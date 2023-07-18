Рашард Льюис: давайте посмотрим, сколько титулов ещё выиграет Леброн и выиграет ли вообще

Экс-игрок НБА Рашард Льюис высказался о бывшем товарище по «Майами Хит» Леброне Джеймсе, признавшись, что считает его величайшим игроком.
«Я думаю, Леброна определённо можно назвать величайшим игроком. Но я всегда говорил: давайте подождём, пока его карьера закончится. Давайте посмотрим, сколько ещё чемпионатов он выиграет и выиграет ли вообще. И, признаюсь, я действительно ненавижу, когда во время обсуждения величайших игроков забывают Коби Брайанта. Конечно, Майкл Джордан и Леброн входят в число величайших, но, думаю, в этот список следует включить и Коби. Леброн, без сомнения, великий игрок. Отличный баскетболист и семьянин. Играя с ним, я видел, сколько всего он делал. И убедился, что это выдающийся баскетболист», — сказал Льюис на канале goforitradio в YouTube.
Сыновья Леброна Джеймса и Кармело Энтони сыграли в одной команде:
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