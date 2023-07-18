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Мори — об обмене Хардена: мы должны убедиться, что у Эмбиида есть лучший напарник

Мори — об обмене Хардена: мы должны убедиться, что у Эмбиида есть лучший напарник
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Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори назвал условия, при которых звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена могут обменять другую команду.

«Если мы не получим очень хорошего игрока или чего-то, что мы могли бы превратить в очень хорошего игрока, то не собираемся совершать обмен.

Мы должны убедиться, что у Джоэла Эмбиида, одного из лучших игроков в мире, есть лучший напарник», — приводит слова Мори обозреватель Кейт Помпей в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что 33-летний Харден нацелен на продолжение карьеры в другой команде и сообщил об этом руководству. Баскетболиста расстраивает бездействие «Филадельфии» в этом вопросе.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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