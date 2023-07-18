Мори — об обмене Хардена: мы должны убедиться, что у Эмбиида есть лучший напарник

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори назвал условия, при которых звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена могут обменять другую команду.

«Если мы не получим очень хорошего игрока или чего-то, что мы могли бы превратить в очень хорошего игрока, то не собираемся совершать обмен.

Мы должны убедиться, что у Джоэла Эмбиида, одного из лучших игроков в мире, есть лучший напарник», — приводит слова Мори обозреватель Кейт Помпей в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что 33-летний Харден нацелен на продолжение карьеры в другой команде и сообщил об этом руководству. Баскетболиста расстраивает бездействие «Филадельфии» в этом вопросе.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.