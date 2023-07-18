Клебер заявил, что не поможет Германии на чемпионате мира из-за критики со стороны Шрёдера

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Максимилиан Клебер сообщил, что не сыграет на чемпионате мира — 2023 из-за недавнего резкого высказывания партнёра по сборной Германии Денниса Шрёдера, раскритиковавшего Клебера за пропуск прошлогоднего чемпионата Европы.

«Мои цели в баскетболе и представлении Германии — быть здоровым на 100 процентов, помогать команде побеждать и быть хорошим товарищем по команде.

Решение не играть прошлым летом было принято из-за травмы, с которой я играл последние четыре месяца сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Мне нужно было полное восстановление и отдых. Если бы я был здоров, я был бы счастлив и горд играть за нашу сборную.

Всё общение с моей стороны со всеми заинтересованными людьми проходило честно и уважительно. Мне нравилось наблюдать за успехами команды и я гордился тем, чего они достигли.

Я начал это лето с полным намерением и мотивацией присоединиться к национальной команде на чемпионате мира. Однако недавние неудачные и неуместные публичные заявления обо мне на 100 процентов ясно показали, что мне не очень рады в Новой Зеландии.

В мои намерения не входит разрушать хорошую командную химию, образовавшуюся прошлым летом. Также я не хочу становиться источником раздражения. Поэтому я решил, что для всех участников будет лучше, если я не буду играть. Вместо этого я буду болеть за команду как болельщик. У меня нет намерения дальше публично комментировать этот вопрос.

Я желаю национальной команде успехов», — приводит слова Клебера Basket News со ссылкой на журнал BIG Magazine.