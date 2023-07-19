Новичок «Автодора» Торнвелл: с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе

Американский лёгкий форвард Синдариус Торнвелл прокомментировал переход в саратовский «Автодор».

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за предоставленную возможность выступать за «Автодор». С нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе», — приводит слова американского баскетболиста пресс-служба команды.

Торнвелл был выбран «Милуоки Бакс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2017 года под 48-м общим номером. Права на игрока позже были обменяны в «Лос-Анджелес Клипперс», где в итоге игрок провёл два сезона. Позже он выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик».

После переезда в Европу Торнвелл выступал за «Ратиофарм» в чемпионате Германии и «Бурсаспор» в чемпионате Турции.