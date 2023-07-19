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Нерленс Ноэль подписал контракт с «Сакраменто Кингз»

Нерленс Ноэль подписал контракт с «Сакраменто Кингз»
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Центровой Нерленс Ноэль, находившийся в статусе свободного агента, согласовал годовой контракт на $ 3,1 млн с «Сакраменто Кингз», сообщает ESPN со ссылкой на агента баскетболиста Джорджа Лангберга из GSL Sports Group.

29-летний Ноэль провёл в прошлом сезоне всего 17 игр в регулярном чемпионате НБА за «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Он был одним из ключевых игроков в ротации «Нью-Йорк Никс» в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Также Ноэль выступал за «Филадельфию», «Даллас» и «Оклахому-Сити». В регулярном сезоне он набирал в среднем 7,1 очка, делал 6,1 подбора, 1,3 перехвата и 1,5 блок-шота за игру.

Ноэль должен добавить глубины составу «Кингз», которые этим летом также переподписала Алексея Леня и Трея Лайлза.

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