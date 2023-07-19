Нерленс Ноэль подписал контракт с «Сакраменто Кингз»
Поделиться
Центровой Нерленс Ноэль, находившийся в статусе свободного агента, согласовал годовой контракт на $ 3,1 млн с «Сакраменто Кингз», сообщает ESPN со ссылкой на агента баскетболиста Джорджа Лангберга из GSL Sports Group.
29-летний Ноэль провёл в прошлом сезоне всего 17 игр в регулярном чемпионате НБА за «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Он был одним из ключевых игроков в ротации «Нью-Йорк Никс» в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Также Ноэль выступал за «Филадельфию», «Даллас» и «Оклахому-Сити». В регулярном сезоне он набирал в среднем 7,1 очка, делал 6,1 подбора, 1,3 перехвата и 1,5 блок-шота за игру.
Ноэль должен добавить глубины составу «Кингз», которые этим летом также переподписала Алексея Леня и Трея Лайлза.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
03:01
-
00:32
-
00:11
- 18 июля 2023
-
23:46
-
21:12
-
20:43
-
20:28
-
19:59
-
19:35
-
19:16
-
18:33
-
17:58
-
17:44
-
17:32
-
17:16
-
16:19
-
15:32
-
14:30
-
13:27
-
13:11
-
12:02
-
11:23
-
11:00
-
10:29
-
09:42
-
09:18
-
08:39
-
07:05
-
06:13
-
00:24
-
00:06
- 17 июля 2023
-
22:52
-
22:29
-
20:47
-
19:19
Партнерский контент