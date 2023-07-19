Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо вошёл в расширенный состав сборной Греции на ЧМ–2023

Яннис Адетокунбо вошёл в расширенный состав сборной Греции на ЧМ–2023
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная команда Греции по баскетболу объявила расширенный состав на чемпионат мира 2023 года, который состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября.

В список из 18 игроков попал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в заявку вошли его братья Таннасис и Костас. Отметим, что список расширенный и потому участие Янниса на турнире пока не подтверждено.

Сборная Греции сыграет в группе C с США, Иорданией и Новой Зеландией.

Расширенный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларенцакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Мораитис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокунбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Таннасис Адетокунбо, Лефтерис Манцукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокунбо.

Фанаты на такси преследуют братьев Адетокунбо в Китае:

Материалы по теме
Видео
Яннис Адетокунбо показал, как умеет чеканить футбольный мяч
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023