Яннис Адетокунбо вошёл в расширенный состав сборной Греции на ЧМ–2023

Национальная команда Греции по баскетболу объявила расширенный состав на чемпионат мира 2023 года, который состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября.

В список из 18 игроков попал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в заявку вошли его братья Таннасис и Костас. Отметим, что список расширенный и потому участие Янниса на турнире пока не подтверждено.

Сборная Греции сыграет в группе C с США, Иорданией и Новой Зеландией.

Расширенный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларенцакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Мораитис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокунбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Таннасис Адетокунбо, Лефтерис Манцукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокунбо.

Фанаты на такси преследуют братьев Адетокунбо в Китае: