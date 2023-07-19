«Я не бью людей просто так». Дрэймонд Грин вспомнил о драке с Пулом

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил о конфликте с бывшим одноклубником Джорданом Пулом во время тренировки в прошлом году.
«Я не бью людей просто так. Конечно, иногда всё можно решить через диалог. Нечасто что-то вызывает у меня такие эмоции так быстро. В конце концов, мы команда, и никто в команде не может спровоцировать меня так молниеносно. Мы знаем, о чём не следует говорить среди мужчин. И мы знаем, что есть вещи, за которые мужчина должен постоять», – сказал Грин в подкасте Pat Bev Pod.
Напомним, во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. После Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
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