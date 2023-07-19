Артём Комолов покинул ЦСКА

30-летний российский защитник Артём Комолов покинул московский ЦСКА и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.
«В первую очередь хочу сказать спасибо руководству за возможность представлять такой клуб, как ЦСКА. Это был интересный опыт. Также хочу поблагодарить товарищей по команде, весь персонал, докторов. Желаю всем здоровья и успехов», — сказал Комолов.
Комолов является выпускником «Тринты» и воспитанником академии ЦСКА. На протяжении пяти лет — с 2009 по 2014 год — он выступал за молодёжные команды армейцев. Позднее Артём, будучи баскетболистом ЦСКА, выступал на правах аренды за «Автодор», «Зенит», «Урал» и «Сахалин». В 2017 году Комолов перешёл в «Нижний Новгород», в котором провёл четыре сезона. В 2022 году он вернулся в ЦСКА.
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