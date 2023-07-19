«Кингз» объявили о переходе MVP Евролиги прошлого сезона Александара Везенкова

«Сакраменто Кингз» объявил о подписании контракта с болгарским форвардом Александаром Везенковым. Согласно политике команды условия сделки не разглашаются. Ранее в прессе сообщалось, что контракт будет рассчитан на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн.
Везенкову 27 лет. С 2015 по 2018 год форвард выступал за «Барселону», после чего перешёл в «Олимпиакос», в составе которого стал MVP Евролиги в 2023 году, а также обладателем приза Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку турнира. Помимо этого, болгарин является двукратным победителем чемпионата Греции, а также трёхкратным обладателем награды самому ценному игроку.
Везенков был выбран «Бруклин Нетс» на драфте 2017 года под 57-м номером. В январе 2021-го права на Везенкова приобрёл «Кливленд». А летом прошлого года «Кавальерс» отдали права на форварда «Кингз».
Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден стэйт»:
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