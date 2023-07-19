Источник: экс-легионер УНИКСа Джордан Морган перейдёт в «Локомотив-Кубань»
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Тяжёлый форвард Джордан Морган перейдёт в краснодарский «Локомотив-Кубань». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».
Последний сезон Морган провёл в составе турецкого «Коньяспора», где в 31 матче отмечался средней статистикой в 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,1 передачи за матч. Ранее Джордан уже выступал в Единой лиге ВТБ: в сезоне-2020/2021 американец был игроком казанского УНИКСа.
В прошлом Морган защищал также цвета римского «Виртуса», «Нанта», «Пари-де-Леваллуа», «Кумиса», «Олимпии» из Любляны и некоторых других клубов. Кроме того, в 2016 году он пытался пробиться в НБА, выступая в Лиге развития в составе «Кантон Чардж».
Ранее стало известно, что в УНИКС перешёл российский защитник Артём Комолов.
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