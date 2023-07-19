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Инсайдер раскрыл контакты «Портленда» и «Майами» по поводу обмена Дэмьена Лилларда

Известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» обратился к «Майами Хит» по поводу возможного обмена своего звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Ранее сообщалось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в «Майами».

«Мне сказали, что «Портленд» обратился к «Майами» со следующим заявлением: «Сделайте нам самое лучшее предложение», — сказал Чарания в эфире The Rally.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

Ранее на вопрос о шансах «Хит» выиграть титул НБА в случае прихода Лилларда ответил баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.