«Локомотив-Кубань» объявил о переходе Джордана Моргана

Американо-словенский тяжёлый форвард и центровой Джордан Морган стал игроком «Локомотива-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Контракт был подписан по системе «1+1».

Ранее Джордан уже выступал в Единой лиге ВТБ: в сезоне-2020/2021 Джордан был игроком казанского УНИКСа. Кроме того, Морган выступал в чемпионатах Франции, Греции, Словении, и Турции. Последний клуб Моргана – турецкий «Коньяспор». В минувшем сезоне американо-словенский игрок в 21 матче в среднем набирал 17,8 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 2,1 передачи. Он является игроком национальной команды Словении, где выступает под руководством Александра Секулича.

«Подписанием Джордана Моргана завершили комплектацию передней линии на предстоящий сезон. Джордан одинаково качественно умеет играть на обеих сторонах площадки: и в защите, и в нападении. Важно, что игрока знает наш главный тренер Александр Секулич. Уверен, Джордан добавит нам силы и вариативности в передней линии и его адаптация в «Локо» будет максимально быстрой», — сказал президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.