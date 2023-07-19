Елевич: Паскуаль заставит руководство «Зенита» взять нужных игроков для достижения целей

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич оценил решение «Зенита» продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хавьером Паскуалем.

«Читал в испанской прессе ранее, что Паскуаля хотели видеть в «Реале», но команда выиграла Евролигу в этом году, и, как я понимаю, вопрос отпал. Понятное дело, и другие команды Евролиги желали видеть Паскуаля у себя. Насколько я знаю, и Перасовичу какие‑то предложения из Евролиги поступали, но он остался в УНИКСе.

Конечно же, то, что сотрудничество с Паскуалем продолжается, это прекрасно для «Зенита». Это тренер, выигрывавший Евролигу и несколько раз чемпионат Испании. Он опытный, знает, чего хочет. Само собой, в «Зените» уже давно работает и приводил его к чемпионству. По крайней мере, сейчас Паскуаль заставит руководство клуба взять тех игроков, которых он хочет видеть в команде для достижения высоких целей в новом сезоне. У «Зенита» очень хороший скаутинг, они постараются усилиться, чтобы выиграть чемпионат. Опыт и тренерский талант Паскуаля будут помогать команде в решении задач», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».