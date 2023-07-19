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«Астана» объявила о продлении контракта с защитником Маркеллом Джонсоном

«Астана» объявила о продлении контракта с защитником Маркеллом Джонсоном
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Защитник «Астаны» Маркелл Джонсон продолжит выступать за команду в новом сезоне.

«Маркелл Джонсон с нами! Американский защитник продлил контракт с «Астаной».

Маркелл присоединился к нашему клубу в ноябре прошлого года. За это время он дважды становился лучшим игроком команды по итогам месяца, признавался MVP сезона Национальной лиги Республики Казахстан и лучшим ассистентом «Финала восьми» Западно-Азиатской Суперлиги.

Также игрок продемонстрировал зрелищный перформанс в слэм-данк контесте Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, а его передача в матче с «Енисеем» заняла третье место в подборке лучших ассистов регулярного чемпионата лиги.

Впереди – ещё один яркий сезон», — сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

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