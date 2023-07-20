Майлз Бриджес принёс публичные извинения за избиение своей девушки на глазах у детей

Ограниченно свободный агент Майлз Бриджес, подписавший квалификационное предложение с «Шарлотт Хорнетс», впервые высказался об избиении своей девушки на глазах у детей в 2022 году.
«Я хочу извиниться перед всеми за боль и стыд, которые я причинил всем, особенно своей семье.
В этом году я привык уделять приоритетное внимание здоровью и тому, чтобы стать лучшим человеком, которым я могу быть, кем-то, кем моя семья и все остальные смогут гордиться.
Да, я понимаю, что некоторые люди не думают, что я заслуживаю второго шанса. Вот почему я пытаюсь использовать этот год, чтобы доказать всем, кто я такой. Кто такой Майлз Бриджес? Он совсем не тот, за кого его принимают люди», — приводит слова Бриджеса Marca.
В новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации баскетболист не сыграет в первых десяти матчах из-за дисквалификации.
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