Сборная Италии назвала расширенный состав для подготовки к чемпионату мира

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко назвал расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира по баскетболу — 2023. Об этом сообщает сайт Итальянской федерации баскетбола.

Отметим, что в список не вошли форвард «Вашингтон Уизардс» Данило Галлинари, продолжающий восстанавливаться после травмы, и разыгрывающий «Анадолу Эфес» Дариус Томпсон, не успевший получить итальянский паспорт.

Расширенный состав сборной Италии:

Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Баскония»), Стефано Тонут («Милан»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккио («Юта Джаз»), Джампаоло Риччи («Милан»), Маттео Спаньоло («Реал»), Гульельмо Карузо («Милан»), Ачилле Полонара («Виртус»), Мухамет Рассул Диуф («Бреоган»), Риккардо Висконти («Виктория Либертас»), Лука Северини («Дертона»), Габриэле Прочида («Альба»), Томас Вольдетенсаэ («Варезе»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).

Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.