«Бруклин» и «Кливленд» сыграют матч регулярного чемпионата НБА в Париже

«Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс» проведут матч следующего сезона регулярного чемпионата НБА в Париже, сообщает Reuters. Встреча состоится на «Аккор Арене» 11 января 2024 года.
«Мы очень рады возможности принять участие в парижской игре НБА в 2024 году и показать баскетбол «Нетс» на международной арене. Наши игроки и тренеры получат много пользы от погружения в богатую культуру Парижа за пределами площадки», — заявил генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.
«Для нас как организации это большая честь демонстрировать команду «Кливленд Кавальерс» в Париже. Это уникальная возможность для наших игроков, тренеров, персонала и семей познакомиться с другой культурой, получив при этом впечатления как на площадке, так и за её пределами, которые останутся на всю жизнь», — сказал Коби Альтман, президент «Кавальерс» по баскетбольным операциям.
Это будет третий матч регулярного сезона НБА в Париже. В январе этого года в столице Франции играли «Чикаго» и «Детройт», а в 2020 году – «Милуоки» и «Шарлотт».
Также Париж четыре раза принимал предсезонные игры НБА, и «Нетс» участвовали в одной из них в 2008 году. «Кливленд» впервые сыграет матч в Европе. До этого клуб проводил предсезонные игры в Мексике, Китае и в последний раз в Бразилии в 2014 году.
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