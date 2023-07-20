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Деандре Эйтон: чувствую, что весь мир меня ненавидит

Деандре Эйтон: чувствую, что весь мир меня ненавидит
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Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон рассказал о настрое на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и заявил, что хочет изменить мнение людей о себе.

«Я чувствую, что весь мир ненавидит меня. На меня показывают пальцем, и я это чувствую и вижу. С тех пор как мы проиграли, я работаю над собой пять-шесть дней в неделю. Мотивирую себя на то, чтобы изменить мнение людей о себе. Сейчас мне даже кажется, что у меня нет фанатов. А весь остальной мир подтверждает эти мысли. Моя цель на это лето — изменить ситуацию», — приводит слова Эйтона твиттер-аккаунт Eyewitness News.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Финикс» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв будущим победителям лиги «Денвер Наггетс» — 2-4. В межсезонье команду возглавил Фрэнк Вогель, сменивший Монти Уильямса.

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