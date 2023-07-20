ЦСКА официально объявил о переходе Тони Джекири
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с бывшим центровым УНИКСа Тони Джекири.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года.
Прошлый сезон Джекири провёл в составе турецкого «Фенербахче». В Евролиге нигериец набирал в среднем за игру 6,7 очка, совершал 5,4 полтора и отдавал 1,3 передачи. В чемпионате Турции центровой набирал 5,6 очка, совершал 5,5 подбора, и отдавал одну передачу, проводя на площадке в среднем 18,4 минуты.
За УНИКС Джекири выступал в сезоне-2021/2022 Единой лиги ВТБ и помог казанскому клубу завоевать бронзовые медали.
Всю профессиональную карьеру Тони Джекири провёл в Европе. Помимо УНИКСа, он выступал за такие клубы, как «Асвел» и «Баскония».
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