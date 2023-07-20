«Это было лёгкое решение». Джекири высказался о переходе в ЦСКА

28-летний нигерийский центровой Тони Джекири прокомментировал переход в московский ЦСКА, о чём ранее было объявлено официально. Игрок подписал с армейцами двухлетний контракт.

В России Джекири известен по выступлениям за казанский УНИКС.

«Очень рад присоединиться к такой большой баскетбольной организации, как ЦСКА. Трофеи клуба говорят сами за себя, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад в увеличение их количества. Рад, что цели клуба совпадают с моими и заключаются в том, чтобы выиграть как можно больше наград. С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и готов приложить все усилия, чтобы представлять такую организацию наилучшим образом на площадке и за её пределами. Это было действительно лёгкое решение для меня после обсуждения с тренером, ведь я знаю менталитет клуба», — приводит слова Джекири пресс-служба ЦСКА.