Райкович: Джекири — один из лучших центровых, что были на рынке в данный момент

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход центрового Тони Джекири в команду.

Ранее стало известно, что 28-летний нигериец подписал с армейцами контракт на два года. Ранее в России Джекири играл за УНИКС.

«Хочу поприветствовать Тони в нашей семье, на мой взгляд, он один из лучших центровых на рынке в настоящий момент, и я очень рад, что он решил присоединиться к нам. Тони – «большой» парень, который стабильно играл на уровне Евролиги в последние четыре года. Он очень хорошо бежит, активно играет в защите и может атаковать со средней дистанции, что тоже очень важно. Желаю ему избежать травм и достигнуть больших успехов», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.