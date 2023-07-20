Райкович: Джекири — один из лучших центровых, что были на рынке в данный момент
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход центрового Тони Джекири в команду.
Ранее стало известно, что 28-летний нигериец подписал с армейцами контракт на два года. Ранее в России Джекири играл за УНИКС.
«Хочу поприветствовать Тони в нашей семье, на мой взгляд, он один из лучших центровых на рынке в настоящий момент, и я очень рад, что он решил присоединиться к нам. Тони – «большой» парень, который стабильно играл на уровне Евролиги в последние четыре года. Он очень хорошо бежит, активно играет в защите и может атаковать со средней дистанции, что тоже очень важно. Желаю ему избежать травм и достигнуть больших успехов», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
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