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Остин Ривз: Леброн ведёт себя как чёртов ребёнок

Остин Ривз: Леброн ведёт себя как чёртов ребёнок
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, что не видел звёздного форварда команды Леброна Джеймса в плохом настроении.

«Леброн ведёт себя как чёртов ребёнок, словно ему 18 лет. На самом деле я никогда не вижу его в плохом настроении. Всегда шутит, смеётся, хорошо проводит время. Кто-то, кого вы можете поставить на пьедестал за большие достижения, ведёт себя очень представительно, но с Леброном ты можешь хорошо побеседовать, говорить о чём угодно, пошутить вместе. Самое лучшее в нём то, что он каждый раз приходит на свою работу счастливым», — приводит слова Ривза Clutch Points со ссылкой на подкаст All the Smoke.

Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА, с 2018 года он выступает за «Лейкерс».

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