«Ты плохой лидер». Экс-игрок НБА раскритиковал Грина за ситуацию с Джорданом Пулом

Бывший игрок НБА Эдди Джонсон высказался о конфликтной ситуации между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

Перед началом прошлого сезона Грин ударил Пула на тренировке, а не так давно Дрэймонд сказал, что его партнёр по команде должен повзрослеть.

«Раз ты говоришь, что Пул ещё ребёнок, то, значит, ты не справился, Стеф Карри не справился, Клэй Томпсон и Стив Керр тоже не справились. Вы берёте молодых игроков, пытаетесь сделать из них мужчин. У нас был в своё время Гэри Пэйтон, был Шон Кемп. Дело в подходе. Я бы никогда не стал публично наезжать на Пэйтона и советовать ему взрослеть. Я сказал ему об этом наедине. Вот так я справился с этой ситуацией.

Дрэймонд, ты не знал, как помочь Пулу взрослеть. Так что не надо сваливать вину на него, говорить, что он молодой игрок. Просто ты плохой лидер», — сказал Джонсон в эфире SiriusXM NBA Radio.