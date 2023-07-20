Грин: моё отношение к Крису Полу не изменится просто потому, что он в моей команде

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об отношениях с Крисом Полом, который этим летом стал его партнёром по команде.

«Для начала скажу, что у нас даже не было возможности построить какие-то взаимоотношения. Мы взрослые люди, можем поговорить как мужчины.

Я раньше говорит публично, что мне не нравится Крис, и это не изменится просто потому, что теперь он в моей команде. Нет, так это не работает. С нетерпением жду возможности пообщаться с ним как мужчина с мужчиной. Крис — профессионал, я жду возможности работать с профессионалом. Когда я думаю об этом, то понимаю, что для меня игра с Полом — возможность научиться чему-то новому. Я рад этой возможности», — сказал Грин в подкасте у Патрика Беверли.