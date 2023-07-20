Грин: моё отношение к Крису Полу не изменится просто потому, что он в моей команде
Поделиться
Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об отношениях с Крисом Полом, который этим летом стал его партнёром по команде.
«Для начала скажу, что у нас даже не было возможности построить какие-то взаимоотношения. Мы взрослые люди, можем поговорить как мужчины.
Я раньше говорит публично, что мне не нравится Крис, и это не изменится просто потому, что теперь он в моей команде. Нет, так это не работает. С нетерпением жду возможности пообщаться с ним как мужчина с мужчиной. Крис — профессионал, я жду возможности работать с профессионалом. Когда я думаю об этом, то понимаю, что для меня игра с Полом — возможность научиться чему-то новому. Я рад этой возможности», — сказал Грин в подкасте у Патрика Беверли.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2023
-
14:40
-
13:59
-
13:25
-
12:43
-
11:49
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:12
-
09:33
-
01:47
-
01:22
-
01:09
-
00:38
-
00:00
- 19 июля 2023
-
23:19
-
22:59
-
22:32
-
21:51
-
21:11
-
20:08
-
19:44
-
18:55
-
17:22
-
16:51
-
16:41
-
15:41
-
14:58
-
14:01
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
11:37
-
10:37
-
10:22
Партнерский контент