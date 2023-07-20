Харден приедет в тренировочный лагерь «Филадельфии», если его обмен задержится
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден, запросивший ранее обмен в другую команду, намерен вовремя явиться в тренировочный лагерь команды, если сделка с его участием затянется, сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.
Ранее отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством клуба, а также игрок убрал упоминания «Филадельфии» из своих профилей в социальных сетях.
Джеймс Харден выступает за «Сиксерс» с сезона-2021/2022. Он перешёл в команду в рамках обмена из «Бруклин Нетс».
Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.
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