Майлз Бриджес — о возобновлении карьеры: я всё тот же игрок, даже лучше

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес высказался о возобновлении карьеры и заверил, что стал даже лучшим игроком, чем был раньше.
Напомним, в прошлом сезоне Бриджес не провёл ни одной игры. В июне прошлого года он был арестован за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. Этим летом Майлз подписал квалификационное предложение с «Шарлотт», по которому заработает $ 7,9 млн. При этом первые десять матчей нового сезона он пропустит из-за дисквалификации.
«Просто занимаюсь в спортзале дальше. По-прежнему чувствую эту игру. Я всё тот же игрок, и даже лучше, чем раньше. Пребывание в зале, общение с товарищами по команде — всё это поможет и облегчит моё возвращение. Кроме того, во время дисквалификации я также смогу увидеть со стороны, над чем нам нужно работать», — сказал Бриджес в видео на YouTube-канале WCNC.
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