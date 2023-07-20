Майлз Бриджес — о возобновлении карьеры: я всё тот же игрок, даже лучше

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес высказался о возобновлении карьеры и заверил, что стал даже лучшим игроком, чем был раньше.

Напомним, в прошлом сезоне Бриджес не провёл ни одной игры. В июне прошлого года он был арестован за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. Этим летом Майлз подписал квалификационное предложение с «Шарлотт», по которому заработает $ 7,9 млн. При этом первые десять матчей нового сезона он пропустит из-за дисквалификации.

«Просто занимаюсь в спортзале дальше. По-прежнему чувствую эту игру. Я всё тот же игрок, и даже лучше, чем раньше. Пребывание в зале, общение с товарищами по команде — всё это поможет и облегчит моё возвращение. Кроме того, во время дисквалификации я также смогу увидеть со стороны, над чем нам нужно работать», — сказал Бриджес в видео на YouTube-канале WCNC.