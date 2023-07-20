Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС сообщил о подписании контракта с Марком Тихоненко

УНИКС сообщил о подписании контракта с Марком Тихоненко
Аудио-версия:
Комментарии

Казанский УНИКС на своём официальном сайте сообщил о переходе в команду 25-летнего тяжёлого форварда Марка Тихоненко. Игрок подписал с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ однолетний контракт.

В минувшем сезоне Тихоненко выступал за МБА. Ранее он также играл в составе «Астаны».

«Очень рад подписать контракт с чемпионом Единой Лиги ВТБ. УНИКС – клуб с большими традициями, который всегда стремится к лидерству. Уверен, президент Евгений Борисович Богачёв не остановится на достигнутом в минувшем сезоне.

Нахожусь в предвкушении совместной работы с главным тренером Велимиром Перасовичем. Я много о нём слышал и знаю, что он очень требователен к игрокам. В связи с этим осознаю уровень ответственности. Готов приложить все силы и максимум возможностей, чтобы помочь УНИКСу защитить титул в предстоящем чемпионате!», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Материалы по теме
УНИКС объявил об уходе Андрея Воронцевича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023