УНИКС сообщил о подписании контракта с Марком Тихоненко

Казанский УНИКС на своём официальном сайте сообщил о переходе в команду 25-летнего тяжёлого форварда Марка Тихоненко. Игрок подписал с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ однолетний контракт.

В минувшем сезоне Тихоненко выступал за МБА. Ранее он также играл в составе «Астаны».

«Очень рад подписать контракт с чемпионом Единой Лиги ВТБ. УНИКС – клуб с большими традициями, который всегда стремится к лидерству. Уверен, президент Евгений Борисович Богачёв не остановится на достигнутом в минувшем сезоне.

Нахожусь в предвкушении совместной работы с главным тренером Велимиром Перасовичем. Я много о нём слышал и знаю, что он очень требователен к игрокам. В связи с этим осознаю уровень ответственности. Готов приложить все силы и максимум возможностей, чтобы помочь УНИКСу защитить титул в предстоящем чемпионате!», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.