Гилберт Аренас назвал игрока «Сиксерс», которого можно обвинить в неудачах команды

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказал мнение, что центровой «Филадельфии Сексерс» Джоэл Эмбиид мог бы делать для команды больше.

«Если и нужно свалить вину на кого-то, то я буду винить самых талантливых и самых одарённых в команде. И это будет Эмбиид. Он действительно одарённый и если будет тратить гораздо больше часов на оттачивание ремесла, то будет просто неудержим. Он должен толкать команду вперёд. Но я этого не вижу. А мы виним кого-то другого», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:

Ранее сообщалось, что Эмбиид не намерен уходить в какую-либо другую команду и всю карьеру хотел бы провести в «Сиксерс».