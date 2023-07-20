Гилберт Аренас назвал игрока «Сиксерс», которого можно обвинить в неудачах команды
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказал мнение, что центровой «Филадельфии Сексерс» Джоэл Эмбиид мог бы делать для команды больше.
«Если и нужно свалить вину на кого-то, то я буду винить самых талантливых и самых одарённых в команде. И это будет Эмбиид. Он действительно одарённый и если будет тратить гораздо больше часов на оттачивание ремесла, то будет просто неудержим. Он должен толкать команду вперёд. Но я этого не вижу. А мы виним кого-то другого», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.
Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:
Ранее сообщалось, что Эмбиид не намерен уходить в какую-либо другую команду и всю карьеру хотел бы провести в «Сиксерс».
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