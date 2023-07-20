Гомельский ответил на вопрос о самых значимых переходах в Единой лиге ВТБ в межсезонье

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу состоявшихся переходов в Единой лиге ВТБ.

«Какой переход можно назвать самым значимым? Если говорить только об игроках с российскими паспортами, то я бы обратил внимание на два перехода: Георгий Жбанов из УНИКСа в «Зенит» и Никита Михайловский из «Автодора» в ЦСКА», — написал Гомельский.

Жбанов в завершившемся сезоне выходил на паркет в 41 матче и в среднем набирал 5,1 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи. Михайловский в минувшем сезоне принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трёхочковых, 90,2% штрафных), совершал 3,1 подбора и отдавал 1,8 передачи.