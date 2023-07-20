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Кейд Каннингем примет участие в тренировочном лагере сборной США в рамках подготовки к ЧМ

Кейд Каннингем примет участие в тренировочном лагере сборной США в рамках подготовки к ЧМ
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Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем полностью восстановился после травмы колена и приглашён в тренировочный лагерь, где будет играть за вторую сборную США в рамках подготовки команды к предстоящему чемпионату мира. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.

Каннингему предстоят матчи с основной сборной США. При этом ему предлагали место в основной сборной, но он отказался, решив сосредоточиться на подготовке к сезону Национальной баскетбольной ассоциации. Тренировочный лагерь пройдёт в августе в Лас-Вегасе.

Напомним, Кейд получил травму в ноябре прошлого года и пропустил всю оставшуйся часть сезона.

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