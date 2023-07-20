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Никола Миротич покинул «Барселону»

Никола Миротич покинул «Барселону»
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32-летний испанский форвард Никола Миротич покинул «Барселону». Как информирует пресс-служба клуба, стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 2025 года.

Ранее сообщалось, что игрок согласился получить 75 процентов оставшейся по двухлетнему соглашекнию зарплаты. Никола выступал за каталонский клуб с 2019 года и по договору зарабатывал приблизительно € 10 млн в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком Евролиги.

Не так давно в СМИ говорилось, что «Барселона» вынуждена сильно сократить зарплатные расходы из-за урезания бюджета на ближайший период.

Инсайдер Маттео Андреани недавно заявил, что Миротич может оказаться в «Партизане».

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