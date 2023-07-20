Кайри Ирвинг пожертвовал $ 40 тыс. 93-летней женщине, ведущей спор с застройщиком

Звёздный игрок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг пожертвовал $ 40 тысяч 93-летней женщине по имени Джозефин Райт из Южной Каролины, которая ведёт борьбу с застройщиком, пытаясь отстоять свой семейный дом. Об этом информирует Daily Mail.

Внучка Райт создала петицию с призывом помочь собрать средства на адвокатов, чтобы выиграть спор со строительной компанией. По её словам, участок земли принадлежит семейству Райтов ещё со времён Гражданской войны в США (1861 — 1865 год). Ирвинг, узнав о петиции, перевёл вышеназванную сумму.

Всего в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кайри принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением: