Джеймс Харден — после запроса обмена из «Сиксерс»: пора выйти из зоны комфорта

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о готовности «выйти из зоны комфорта».

«Я был слишком долго в зоне комфорта. Пора из неё выйти», – написал Харден.

Ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Кроме того, звёздный игрок убрал упоминания «Филадельфии» из своих профилей в социальных сетях.

Харден выступает за «Сиксерс» с сезона-2021/2022. В команду он перешёл в рамках обмена из «Бруклин Нетс». В прошлом сезоне НБА в среднем за матч он набирал 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 передачи.

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