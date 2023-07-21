Остин Ривз назвал две команды, с которыми вёл переговоры до контракта с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз признался, что вёл переговоры с «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио-Спёрс». Ранее стало известно, что Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн.
«Я и вправду хотел остаться в Лос-Анджелесе. Здесь я как дома. С какими командами вёл переговоры? С «Хьюстоном», до сделки с Фредом Ванвлитом, и с «Сан-Антонио», – сказал Ривз на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.
Напомним, «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в выступлении команды в прошлом сезоне, генеральному менеджеру клуба Робу Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков: разыгрывающего Гэйба Винсента, форвардов Кэма Реддиша и Торина Принса, центрового Джексона Хэйса.
Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:
- 21 июля 2023
-
11:07
-
10:04
-
09:26
-
00:52
- 20 июля 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:40
-
20:39
-
20:09
-
19:04
-
18:51
-
18:04
-
17:45
-
16:55
-
16:26
-
16:00
-
15:30
-
14:40
-
13:59
-
13:25
-
12:43
-
11:49
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:12
-
09:33
-
01:47
-
01:22
-
01:09
-
00:38
-
00:00
- 19 июля 2023
-
23:19
-
22:59
-
22:32