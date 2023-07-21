Остин Ривз назвал две команды, с которыми вёл переговоры до контракта с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз признался, что вёл переговоры с «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио-Спёрс». Ранее стало известно, что Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн.

«Я и вправду хотел остаться в Лос-Анджелесе. Здесь я как дома. С какими командами вёл переговоры? С «Хьюстоном», до сделки с Фредом Ванвлитом, и с «Сан-Антонио», – сказал Ривз на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

Напомним, «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в выступлении команды в прошлом сезоне, генеральному менеджеру клуба Робу Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков: разыгрывающего Гэйба Винсента, форвардов Кэма Реддиша и Торина Принса, центрового Джексона Хэйса.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд: