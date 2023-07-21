Названы 2 турецких клуба, которые выступят в Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2023
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Два турецких клуба, «Фенербахче» и «Бешикташ», выступят в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс‑служба лиги. Кроме того, участие в турнире примут УНИКС, «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Пари Нижний Новгород» и МБА.
Матчи Суперкубка‑2023 состоятся с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене». В прошлом году, напомним, в турнире играли две команды из Сербии: «Партизан» и «Мега». «Мега» заняла последнее, шестое место, уступив «Локомотиву-Кубань», а «Партизан» стал четвёртым, в матче за бронзу проиграв казанскому УНИКСу.
Победителем стал санкт-петербургский «Зенит», который со счётом 71:70 в финале одолел ЦСКА.
БК ЦСКА отпраздновал 100-летний юбилей вместе с Winline:
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