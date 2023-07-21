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Кевин Дюрант рассказал, чем занимается, помимо баскетбола

Кевин Дюрант рассказал, чем занимается, помимо баскетбола
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Звёздный форвард «Финикс Санз» 34-летний Кевин Дюрант рассказал, чем занимается, помимо игры в баскетбол. Соответствующий вопрос ему задал подписчик в социальных сетях.

«Ничем, кроме 2K Play, написания текстовых сообщений и просмотра фильмов. Больше ничем», — написал Дюрант.

Напомним, в «Финикс» Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в феврале. В «Санз» Кевин в среднем за матч в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

«Как работает это дерьмо?» Кевин Дюрант зарегистрировался в TikTok:

Не так давно тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Грант Уильямс высказал мнение, что сложнее всего в НБА защищаться против Дюранта.

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