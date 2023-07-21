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Гомельский назвал команды, которые могут навязать конкуренцию сборной США на ЧМ-2023

Гомельский назвал команды, которые могут навязать конкуренцию сборной США на ЧМ-2023
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о фаворитах предстоящего мужского чемпионата мира по баскетболу.

«Главный фаворит — сборная США. Конкуренцию могут составить сборные Канады, Франции, Испании и Сербии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем примет участие в тренировочном лагере сборной США в рамках подготовки к чемпионату мира.

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