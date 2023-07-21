Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА Кемба Уокер стал игроком «Монако»

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА Кемба Уокер стал игроком «Монако»
Комментарии

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Кемба Уокер перешёл в «Монако». Об этом информирует пресс-служба клуба.

Уокер всю карьеру провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. Выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс», «Ньй-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Является лидером «Хорнетс» по количеству набранных очков — 12 009. В прошлом сезоне НБА, выступая за «Даллас», принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал восемь очков, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.

Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:

Ранее Уокер рассказал о том, как бывший владелец «Шарлотт» и легенда НБА Майкл Джордан самолично захотел его задрафтовать.

Материалы по теме
Кемба Уокер рассказал, как Майкл Джордан выменял пик повыше, чтобы его задрафтовать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023