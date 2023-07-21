Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА Кемба Уокер стал игроком «Монако»
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Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Кемба Уокер перешёл в «Монако». Об этом информирует пресс-служба клуба.
Уокер всю карьеру провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. Выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс», «Ньй-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Является лидером «Хорнетс» по количеству набранных очков — 12 009. В прошлом сезоне НБА, выступая за «Даллас», принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал восемь очков, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:
Ранее Уокер рассказал о том, как бывший владелец «Шарлотт» и легенда НБА Майкл Джордан самолично захотел его задрафтовать.
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