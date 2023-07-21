Президент «Пари НН» — о Суперкубке: турнир добавит интереса и привлекательности баскетболу

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов высказался об участии в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Для нас это будет один из заключительных этапов подготовки к сезону, очень важный. Очень хорошо, что в этом турнире будут участвовать сильнейшие российские команды и плюс соперники из‑за рубежа. На самом деле этот турнир проверит команду перед сезоном по полной программе. Если в начале предсезонной подготовки можно играть со слабыми, то в завершающей стадии необходимо уже играть только с сильными соперниками.
Второй момент, который хотелось бы отметить, что в данной ситуации здравый смысл ещё у кого‑то остался, и у нас есть возможность играть в международных турнирах. Это очень важно. Третий момент — отмечу, что вся эта сложная ситуация пошла нам на пользу на сегодняшний день. Если раньше многие российские команды в преддверии подготовки к сезону уезжали играть за границу, то сегодня благодаря сильным ходам менеджмента Единой лиги ВТБ иностранные клубы едут к нам.
И это для болельщиков наших клубов несомненный плюс. В сложной ситуации, мне кажется, мы находим оптимальные пути решения. И чемпионат уже у нас становится интересный. И предстоящий турнир, думаю добавит интереса и привлекательности нашему баскетболу», — приводит слова Панова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в предстоящем розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских клубов (УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари НН» и МБА) и два турецких («Фенербахче» и «Бешикташ»).
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