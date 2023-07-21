Президент УНИКСа: Тихоненко ещё молод, но всё зависит от него, он может многого добиться

Президент УНИКСа Евгений Богачёв выразил мнение, что новичок команды Марк Тихоненко сможет стать игроком основного состава, если будет работать на тренировках так же усердно, как его отец — прославленный баскетболист, олимпийский чемпион Валерий Тихоненко.
«Марк Тихоненко ещё, можно сказать, достаточно молод. Берём его где‑то для укрепления состава, где‑то на перспективу, замену. Российские игроки вообще очень нужны в составе. Всё зависит от самого Марка, от того, как он будет работать. Если работать будет так же, как и его отец — знаменитый баскетболист Валерий Тихоненко, должен много добиться и стать игроком основного состава. Работоспособность Валерия — это очень хороший пример. К тому же под руководством нашего тренера Велимира Перасовича есть хорошая перспектива для развития мастерства», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
Напомним, ранее казанский клуб объявил о заключении однолетнего контракта с 25-летним Тихоненко.
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