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Президент УНИКСа: Тихоненко ещё молод, но всё зависит от него, он может многого добиться

Президент УНИКСа: Тихоненко ещё молод, но всё зависит от него, он может многого добиться
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв выразил мнение, что новичок команды Марк Тихоненко сможет стать игроком основного состава, если будет работать на тренировках так же усердно, как его отец — прославленный баскетболист, олимпийский чемпион Валерий Тихоненко.

«Марк Тихоненко ещё, можно сказать, достаточно молод. Берём его где‑то для укрепления состава, где‑то на перспективу, замену. Российские игроки вообще очень нужны в составе. Всё зависит от самого Марка, от того, как он будет работать. Если работать будет так же, как и его отец — знаменитый баскетболист Валерий Тихоненко, должен много добиться и стать игроком основного состава. Работоспособность Валерия — это очень хороший пример. К тому же под руководством нашего тренера Велимира Перасовича есть хорошая перспектива для развития мастерства», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, ранее казанский клуб объявил о заключении однолетнего контракта с 25-летним Тихоненко.

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