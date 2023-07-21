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Щербенёв: здорово перед стартом сезона сыграть с «Фенербахче» — соперником уровня Евролиги

Щербенёв: здорово перед стартом сезона сыграть с «Фенербахче» — соперником уровня Евролиги
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Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал новость об участии турецких «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги.

«Это отличная новость, что сыграют «Фенербахче» и «Бешикташ». Здорово в преддверии официального сезона помериться силами с такой командой, как «Фенербахче», соперником уровня Евролиги. Думаю, все очень рады. Больше игр, больше спаррингов и бесценный опыт. Каждая из команд от таких игр будет становиться только лучше», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, кроме турецких клубов, в Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских команд: УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.

Все матчи Суперкубка пройдут в Москве с 21 по 24 сентября.

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