Президент УНИКСа: Комолов — профессионал, у него отличный бросок

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о возвращении в команду российского защитника Артёма Комолова.
«Комолов — конечно, профессионал, молодец. У него отличный бросок. Артём был у нас один сезон и тогда очень хорошо себя зарекомендовал. Тогда он к нам из «Нижнего Новгорода» пришёл. Ну, в ЦСКА, где он был в прошлом сезоне, сейчас, может быть, где‑то перебор, и они отпустили игрока. Опять же, нужны российские баскетболисты. А вот эта четвёрка — Комолов, Зайцев, Дмитрий Кулагин, Лазарев — очень приличные игроки у нас», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что казанский клуб заключил с 30-летним защитником контракт сроком на один сезон.
В минувшем сезоне Артём играл в московском ЦСКА, в составе которого во второй раз в карьере стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.
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