Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв женился

Защитник краснодарского «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв сообщил, что сыграл свадьбу.

«Теперь я женат. Мы сыграли шикарную свадьбу в Горячем Ключе. Были все наши родственники. Я счастлив. Мою супругу зовут Камила. Она очень красива. Познакомились в Екатеринбурге, когда я играл в аренде в «Уралмаше». Камила из этого города.

После свадьбы съездили в Турцию, в Бодрум, немного отдохнуть. Но даже на отдыхе я тренировался», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 22-летний Щербенёв помог своей команде дойти до финала Единой лиги ВТБ. В финальной серии краснодарский клуб уступил казанскому УНИКСу. Российский баскетболист набирал 6,6 очка, 1,4 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.