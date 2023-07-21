«Нью-Йорк» может попытаться обменять Джоэла Эмбиида
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«Нью-Йорк Никс» проявляет интерес к звёздному центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, сообщает Hoopshype.
По информации источника, руководство «Нью-Йорка» следит за развитием ситуации с обменом разыгрывающего Джеймса Хардена и тем, как это скажется на настроении Эмбиида. «Никс» давно восхищаются центровым и могут использовать значительный капитал драфт-пиков. Бывшим агентом Эмбиида был Леон Роуз, который сейчас возглавляет главный офис «Нью-Йорка».
Ранее Эмбиид заявлял, что разочарован тем, что Харден запросил обмен в другую команду.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при реализации бросков с игры 43,1%, трёхочковых — 17,9%.
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